​В Сургуте более 30 тысяч горожан получат скидку на вывоз мусора

Более 30 тысяч сургутян получат компенсацию платы за вывоз мусора, сообщается на сайте муниципалитета. С 1 июля плата за обращение с твердыми коммунальными отходами изменилась, теперь с каждого зарегистрированного в квартире жильца собственник должен платить по 110,44 рубля в месяц.

Компенсацию расходов за сбор, вывоз и утилизацию ТКО могут получить более десяти категорий граждан. В зависимости от категории она составит 50 или 100 процентов. Отметим, что подавать заявление на компенсацию не нужно, она будет рассчитана автоматически.