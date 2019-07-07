Четырем сургутским парам вручили медали за долгую семейную жизнь

Четыре сургутские семьи получили памятные медали «За любовь и верность» во Дворце торжеств. Церемония вручения была приурочена к Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Медали вручал глава Сургута Вадим Шувалов.

«Сегодня на празднике присутствуют семьи, которые более 50 лет живут в любви и верности, согласии и взаимоуважении. Это семьи, воспитавшие детей достойными членами общества, в которых все проблемы решают сообща, смело глядят вперед и твердо идут по жизни рука об руку», — отметил глава города.