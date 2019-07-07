В Сургуте из-за ливня затопило крупный торговый центр

В сургутских социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как с крыши «Сургут Сити молла» во внутренние помещения торгового центра попадает вода. Из-за проливного дождя водоотведение на кровле ТЦ не справилось с потоком воды. На кадрах видно, что залитыми оказались пространства между отделами.

Напомним, что на прошедшей неделе от непогоды пострадало несколько муниципалитетов Югры. Так в Когалыме от подтопления пострадало несколько подъездов и школа. В окружном МЧС заявили, что уже справились с последствиями разгула стихии в регионе.