В Сургуте строительная компания требует выдать ей больший аванс за ремонт дорог, грозясь остановить работы

Компании-подрядчики, занимающиеся дорожным ремонтом в Сургуте, должны получать аванс большего размера. С таким заявлением выступил заместитель директора компании «ЮВиС» Юрий Остапенко во время заседания рабочей группы по ремонту дорог в Сургуте. По его словам, сейчас они получаются авансом лишь десять процентов от общей суммы контракта и этого катастрофически не хватает для проведения ремонта.

«По федеральному закону, мы можем получить авансом до 30 процентов от общей суммы контракта. С этими десятью процентами нам придется поувольнять людей, и все работы застопорятся», – объяснил свои претензии Игорь Остапенко.

Однако представители администрации города объяснили, что они выдали весь аванс, который могли выплатить по закону.

«Те десять процентов, что вы получили – это фактически вся наша доля в контракте. Все остальное – доля округа и, если вы хотите получить нужную вам сумму в качестве аванса, то обращаться нужно как раз в округ, а не к нам», – ответил заместитель директора департамента городского хозяйства сургутской администрации Константин Карпеткин.

В итоге Юрий Остапенко попросил у членов группы поддержки в своем обращении к окружным властям.