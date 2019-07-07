Самолет Utair, летевший из Сургута, вынужденно сел в Уфе из-за болезни пассажира

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Сургута в Ростов-на-Дону, вынуждено сел в Уфе из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, сообщает «Интерфакс». После приземления мужчину 1947 года рождения госпитализировали в одну из больниц города. Почему ему стало плохо, неизвестно. Самолет Utairпродолжил свой полет до Ростова-на-Дону после прохождения формальных процедур.

Напомним, что 4 июля авиалайнер Utair не смог вылететь из Екатеринбурга и часть пассажиров десять часов ждала резервный рейс, а часть – летела через Тюмень.