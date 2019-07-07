В Сургуте автомобиль сбил ребенка

В Сургуте на улице Пушкина, 1 автомобиль KIARioсбил маленькую девочку. Об этом сообщает городской паблик «К-Информ» в «Вконтакте». По словам очевидцев, ребенок резко выскочил на дорогу, а водитель Kiaне успел затормозить. Скорая увезла скорая в больницу.

Напомним, что 5 июля в Сургутском районе в результате ДТП погибла женщина. Водитель 1991 года рождения, находившийся за рулем Рено Дастер не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение. Он и пассажир переднего сидения получили травмы, а женщина, сидевшая сзади скончалась на месте.