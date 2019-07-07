В Сургуте ГИБДД проводит массовую проверку водителей

В эти выходные в Сургуте сотрудники ГИБДД проводят массовую проверку водителей. Цель – выявление автовладельцев, севших за руль в пьяном виде. «6 и 7 июля 2019 года будут проводиться массовые проверки на предмет выявления водителей в состоянии опьянения в рамках профилактической акции «Допинг» – сообщают в ГИБДД Сургута. Полиция призывает жителей города сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно или управляют автомобилем в нетрезвом состоянии по телефонам дежурной части: 76-10-01, 76-10-02.