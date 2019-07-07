В Сургуте в 2019 году отремонтируют семь дворов

На ремонт семи дворов в Сургуте потратят больше 33 миллиона рублей. Работы пройдут в рамках реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды. Сумма затрат на благоустройство дворов в этом году меньше, чем в прошлом, поскольку больше федерального финансирование было решено направить на общественные пространства.
Жители многоквартирных домов обязательно участвуют в оплате ремонта своих дворов. Их размер софинасирования варьируется от 10 до 20 процентов от общей суммы затрат.
В Сургуте появилась община Карачаево-Черкесской Республики. О ее работе расскажет глава объединения Ирина Мураткова // ONLINE 8 июля в 10.00