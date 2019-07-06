В Сургуте продолжаются рейды по берегам водоемов. Купающихся штрафуют

Управление по делам ГО и ЧС администрации Сургута вместе с представителями полиции проводят рейды по местам массового отдыха людей у воды и наказывает тех, кто нарушает правила безопасного времяпрепровождения.

"Несмотря на наличие установленных запрещающих знаков «Купаться запрещено!», при проведении рейда были выявлены нарушения Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях». По итогам проведенного рейда были вынесены семь постановлений об административных правонарушениях", – сообщается на сайте администрации.

Речь идет о:

Шести нарушениях запрета купания в неприспособленных для этого местах;

И об одном нарушении правил охраны жизни людей на водных объектах.

Напоминаем, что в Сургуте нет водоемов, пригодных для плавания. Ни один из них не соответствует санитарным нормам. Отдыхающих на берегу ждет профилактическая беседа, а тех, кто рискнет окунуться в воду — штраф.

Правда, штраф не очень большой: от 100 до 500 рублей. Однако купающимся стоит помнить о нескольких трагических случаях, который уже приключились этим летом на городских водоемах. Например, 7 июня в сургустком водохранилище утонул подросток.