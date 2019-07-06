78-летний пенсионер из Сургута получил золотой знак ГТО

Сургутский пенсионер Эдуард Давидович получил золотой значок "Готов к труду и обороне".

Ему 78 лет, и при этом он смог успешно выполнить требования комплекса по скандинавской ходьбе, передвижению на лыжах и плаванию для старшей возрастной группы.

Как сообщает городская администрация, Эдуард Давидович проработал более сорока лет инженером в нефтегазовой компании. На пенсии занялся легкой атлетикой, участвует в лыжных гонках, увлекается рыбалкой и подводной охотой.

Золотой знак ГТО пенсионеру вручил глава Сургута Вадим Шувалов перед стартом легкоатлетического пробега «Россия – территория без наркотиков».