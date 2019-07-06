В Сургуте много разводятся, но и много рожают: ЗАГС отчитался об итогах полугодия

Сургутский ЗАГС отчитался об итогах первого полугодия 2019 года. По словам специалистов, в городе в брак вступили 1563 пары. А вот развелось — 1127.

Цифры сложно назвать обнадеживающими, да еще и по сравнению с прошлым годом количество свадеб за аналогичный период немного сократилось.

Зато с рождаемостью проблем нет: с января по июнь в Сургуте родилось 3120 детей. Из них — 1449 девочек и 1671 мальчик. Самыми популярными именами в этот раз признаны Кирилл, Максим, Анна и Анастасия.

Ну а свидетельств о смерти за шесть месяцев в городе выдано всего 1125 штук.