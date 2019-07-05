​В сургутском детском саду, где кабан танцевал стриптиз, назначили нового руководителя

Сегодня, 5 июля, к обязанностям заведующей детского сада № 26 «Золотая рыбка», где было снято видео стриптиза ростовой куклы кабана, приступила Ольга Желтухина. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе администрации Сургута. Желтухина сменила на посту Татьяну Коваленко, покинувшую должность после служебной проверки департамента образования города.

Отмечается, что у новой заведующей педагогический стаж составляет более 16 лет. Ранее она работала в детском саду «Белочка» и занимала управленческую должность.

Напомним, служебная проверка в отношении Татьяны Коваленко проводилась после инцидента с откровенным танцем в стенах образовательного учреждения. Родители воспитанников детсада обратились с жалобами в местный департамент образования. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в адрес Коваленко были приняты дисциплинарные взыскания.

Кроме того, накануне, 4 июля, на пороге здания сургутской мэрии одна из воспитателей «Золотой рыбки» устроила одиночный пикет. Так она пыталась поддержать экс-заведующую.