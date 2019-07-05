​В Сургуте мужчину пырнули ножом на улице. Преступник на свободе

В пятницу, 5 июля, в Сургуте произошло нападение на мужчину. Во дворе дома по адресу улица Университетская, 9 неизвестный пырнул ножом 27-летнего горожанина и скрылся. На месте происшествия работали экстренные службы. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. В карету скорой помощи его доставляли на носилках, так как самостоятельно пострадавший передвигаться не мог.

В пресс-службе сургутской полиции корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что удар ножом пришел в области ягодиц. Потерпевший жив, однако сейчас к нему не пускают сотрудников УМВД. Также специалисты отметили, что преступник в данный момент не найден.