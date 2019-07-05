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Пожилая сургутянка сбила семилетнего ребенка

В Сургуте, по предварительным данным, опубликованным пресс-службой УМВД по Югре, вчера, 4 июля, приблизительно в 16 часов 10 минут в жилой зоне на проспекте Ленина был сбит ребенок.

Пожилая женщина 1963 года рождения, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», выезжала со двора на дорогу, и наехала на девочку семи лет, которая ехала на велосипеде.

В результате ДТП ребенок получил травмы. «У девочки ушибы, но с ней все в порядке», — рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД по Сургуту.

Фото: 86.мвд.рф


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Сегодня в 16:43, просмотров: 226, комментариев: 0


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