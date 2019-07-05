​Югорский бизнесмен Андрей Копайгора заявил, что уголовное дело, в котором он фигурирует, не связано с мошенничеством. Прокуратура считает иначе

Владелец холдинга «Югорская промышленная корпорация» и директор компании «ДЭП» Андрей Копайгора заявил корреспонденту СИА-ПРЕСС, что уголовное дело, в котором он фигурирует не связанно с мошенничеством или дольщиками (речь о ЖК «Любимый», квартиры в котором не могут получить сургутяне). По словам бизнесмена, компания хочет выяснить законность действий своих сотрудников до смены главы фирмы.

«Инициаторами уголовного дела по хозяйственной и финансовой деятельности ДЭПа были мы (руководство компании — прим. авт.). Это мы разбираемся внутри. С дольщиками это не связано, —отметил строитель. — Я только с февраля этого года заступил на должность генерального директора ДЭПа. Поэтому решили инициировать проверку, разобраться, куда какие деньги внутри компании перечислялись».

Также в беседе он подчеркнул, что расследование не связано с мошенничеством. «Там никакого мошенничества нет. Ну, а если и есть — накажем, ну того, кто там был (директором компании — прим. авт.) до меня», — добавил Копайгора.

Ранее в пресс-службе прокуратуры региона, сообщили, что бизнесмен стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Сегодня сотрудники ведомства вновь подтвердили эту информацию. Также специалисты надзорного органа отметили, что расследование ведет югорская полиция, поэтому подробности и статус Копайгоры в этом уголовном деле на данный момент неизвестны.

В окружном УМВД обещали прокомментировать информацию по официальному запросу.

Источники знакомые с ситуацией, пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС, что дело было возбуждено в отношении строителя.

«Несмотря на то, что говорит Копайгора, дело завели на него. В момент, когда возбуждали — подозреваемым числился именно бизнесмен. С начала расследования прошло три недели, и что-то, конечно, могло измениться», — делятся инсайдеры.

Кроме того, представители связанные со строительной отраслью, пожелавшие не называть своего имени, утверждают, якобы в одной из квартир, принадлежащих бизнесмену, накануне прошли обыски.

Подводя итоги недели в эфире siapress.ru, главный редактор Дмитрий Щеглов также обсуждал сложившуюся вокруг «ЮПК» ситуацию. Он рассказал, что Копайгора в течение нескольких лет был учредителем, но не гендиректором холдинга, поэтому прямой ответственности за действия компании не несет, и вероятно, что претензии силовиков могут быть в дальнейшем направлены на бывшего в последние годы гендиректором Игоря Васильева.

Напомним, «Дорожно-эксплуатационное предприятие» является одним из застройщиков ЖК «Любимый», где произошли срывы сроков сдачи домов. Сейчас дольщики жилого комплекса добились вмешательства в ситуацию губернатора Югры Натальи Комаровой. По итогу была создана дорожная карта по решению проблем долевого строительства в Сургуте.