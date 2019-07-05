​В сургутском сквере, спасенном от превращения в парковку, пройдет субботник и презентация нового проекта благоустройства

В субботу, 6 июля, в сквере «Геологоразведчиков» пройдет семейный субботник, на который приглашаются все жители Сургута. Мероприятие начнется в 11 часов утра за магазином «Весна» на улице Мелик-Карамова, 41.

В программе субботника: уборка сквера, «Зарядка с чемпионом» (ее проведет кикбоксер Александра Ковалева), развлекательная игровая программа для детей от МБУ «Вариант», творческие мастер классы от творческого центра «Сойка», фотоссесия с питомцами «Дай лапу», а также презентация нового проекта благоустройства сквера, разработанного специалистами Управления лесопаркового с учетом мнения жителей. Как сообщает оргкомитет мероприятия, никакой инвентарь для уборки приносить не надо, так как он уже подготовлен, – нужно просто удобно и по погоде одеться

В разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС депутат Алексей Кучин, организующий субботники в сквере «Геологоразведчиков» последние три года, рассказал о значимости таких совместных мероприятий для сургутян:

«Мы уже третий год организуем семейные субботники в этом сквере.Для горожан важно лично участвовать в формировании городской среды, тогда они будут сами заинтересованы сохранять вокруг себя благоприятное пространство. Именно благодаря активному участию сургутян, нам удалось не просто сохранить и привести в порядок сквер «Геологоразведчиков», но и добиться его комплексного благоустройства, работы начнутся уже в этом году. Важно отметить, что это не просто сквер, а одно из исторических мест г. Сургута, поэтому так важно сохранить историческую память об этом сквере, подобные мероприятия позволяют это сделать. На субботник собираются жители разных возрастов – от детей до пенсионеров, и все находят общий язык. Это возможность пообщаться, вместе провести время, узнать что-то новое, возможность сохранить для своих детей частичку истории. Ну и мы стараемся делать это мероприятие не просто субботником, а небольшим добрососедским праздником, устраиваем чаепитие, организовываем развлекательные мероприятия для детей».

Последний такой субботник в сквере Геологоразведчиков проводился в октябре прошлого года. Тогда жители Сургута провели там уборку и высадили 15 саженцев. Отметим, что несколько лет назад сквер хотели снести, чтобы построить парковку, но местные жители смогли отстоять историческое место.