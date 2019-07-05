Сургутяне попросили власти вытравить комаров и мошек в городе. Вот, что ответила администрация

Жители Сургута жалуются главе города на нашествие мошек, прося мэра дать указание провести соответствующую обработку. «Хочу обратится к нашему градоначальнику т. Шувалову, — написал в одном из местных пабликов пользователь Mikhail Golderbaum. — В этом году наш город одолевает мошка и комары! У меня вопрос, вы собираетесь травить их или как всегда у города нет денег? А если да, то когда?»

Как сообщили СИА-ПРЕСС в управлении экологии и природопользования, в Сургуте уже проведена ларвицидная обработка от комаров на всех водных объектах города. Травля мошек не проводится из-за неэффективности средств. Также специалисты отметили, что в самом городе ларвицидную обработку также не проводят: «Ларвицидным обработкам подлежат водоемы с высокой заселенностью личинками комаров (более 100 экземпляров на кв. м), находящиеся в пределах границ населенных пунктов, в том числе в населенных пунктах».