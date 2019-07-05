40-летний минивэн в коридоре автовокзала? Или как в Сургуте появился новый арт-объект туризма

На территории сургутского автовокзала, расположенного в ТРЦ «Сити Молл» теперь красуется новый предмет искусства. Арт-объектом стал минивен, обладающий 40-летней историей. Над этой инсталляцией работало 10 человек.

Общая площадь фестивальных рисунков составила 150 кв. метров. Вместе с микроавтобусом они создают картину некого путешествия. А учитывая, что эти произведения находятся в коридоре автовокзала, сургутяне уже окрестили этот арт-объект символом творческого туризма.