Администрация Сургута рассказала, кому предъявлять претензии, если канализационный люк повредит автомобиль

Житель Сургута на портале «Твой Сургут» рассказал чиновникам, что он повредил автомобиль, наехав на неисправный канализационный люк: «Въезжая на парковку напротив дома по адресу пр. Мира, 3, наехал на канализационный люк, который открылся и ударил порог машины. ДТП зарегистрировал в ГИБДД. КАСКО нет. Как быть? Кто возместит ущерб? Люк до сих пор в таком состоянии».

Чиновники рассказали, что делать в таком случае. «Специалисты управляющей организации провели осмотр колодцев в границах земельного участка многоквартирного дома и указанного неисправного колодца, — сообщила начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства Татьяна Лепихина. — Составили акт, в котором указано, что СГМУП «Горводоканал» установило на неисправный колодец ограждение. Из представленного документа можно сделать вывод, что собственником колодца является СГМУП «Горводоканал», куда вы вправе обратиться для возмещения ущерба».

Фото: tvoysurgut.ru/problems/show/6454