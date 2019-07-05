Из-за решения российских антимонопольщиков срывается реконструкция сургутского ж/д вокзала

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения в аукционе по реконструкции ж/д вокзала в Сургуте и аннулировала их. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

По мнению ФАС, при проведении аукциона РЖД нарушила федеральное законодательство, создав для участников неравные условия. Жалобы в антимонопольную службу подала «Восточная строительная компания» несогласная с результатами конкурса.

В результате РЖД проведет повторный аукцион в конце июля. Из-за этого сроки реконструкции ж/д вокзала сдвинулись – если ранее работы должны были завершить к концу апреля 2023 года, то теперь подрядчик обязан управиться до 31 августа 2023 года.

Напомним, что общая стоимость проекта превышает 2,5 млрд рублей. Работы должны были начаться в июне, но из-за решения ФАС начало реконструкции переносится на неопределённый срок.