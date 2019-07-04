Сургутнефтегаз продал свою страховую компанию

Страховое общество «Сургутнефтегаз» продано крупному инвестиционному холдингу – группе компаний «Регион». Об этом сообщает пресс-служба последней. «Регион» купил 100 процентов акций страхового общества. Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Центральным банком РФ.

В сообщении говорится, что сделка направлена на усиление страхового направления бизнеса ГК «Регионе». Это позволит объединить ресурсы двух крупных компаний – СО «Сургутнефтегаз» и «Югории», которая стала частью холдинга в 2018 году.

«Это событие усилит стратегическую и технологическую основу нашей работы, позволит формировать оптимальные бизнес-планы и страховые предложения, расширить географию присутствия. Кроме того, в условиях кадрового дефицита в регионах наличие высокопрофессиональных команд у обеих страховых компаний также откроет новые возможности», – сообщила генеральный директор СО «Сургутнефтегаз» Эльвира Соловьева.