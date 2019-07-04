Сургутский район в этом году уже потратил более полумиллиарда рублей на переселение из аварийного жилья. А надо в 20 раз больше

Администрация Сургутского района уже потратила 550 миллионов рублей в 2019 году на покупку квартир для переселения жителей из аварийного жилья. На эти деньги будет куплено 164 квартиры из которых 29 расположены в Лянторе, а остальные – в Белом Яре. Об этом рассказал директор департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики Сургутского района Вячеслав Шагин. По его словам, суммы на переселение из аварийного жилья, выделяемые бюджетом, растут из года в год. Но для решения проблемы этого все равно не хватает.

В прошлом году мы потратили 1,7 миллиарда рублей на переселение из аварийного жилья, что стало рекордом. Но для окончательного решения проблемы нам нужно 24-25 миллиардов рублей, – объяснил Вячеслав Шагин.

Общий объем непригодного жилья в Сургутском районе на 25 июня 2019 года – 465 тысяч квадратных метров, из которых 179 тысяч признаны аварийными. Такая градация несет в себе юридическую сложность, которая вызывает трудности при реализации жилищных программ.

«Закон сейчас устроен так, что для расселения непригодного жилья оно должно быть признано аварийным. Другого способа нет. Поэтом последние годы мы ведем работу в этом направлении. Если в 2014 году в Сургутском районе было 2 тысячи квадратных метров аварийного жилья, несколько домов всего. Уже в 2015 году таких домов было уже 32», – рассказал Вячеслав Шагин.

В 2016-2017 годах в Сургутском районе действовала программа по расселению из аварийного жилья. Она прекратила свое существование в 2018 год, когда начала действовать аналогичная окружная программа.