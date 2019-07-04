Жители дома на улице Усольцева в Сургуте три месяца ждут замены окон после пожара. Придется подождать еще

Пострадавшие после пожара балков жители дома на Усольцева, 26 все еще ждут замены балконного остекления от администрации города. 27 апреля огонь повредил обшивку дома, в том числе окна продуктового магазина и девяти балконов. Изначально, в мэрии планировали заменить стекла до середины мая за счет резервного фонда бюджета города. Позже выяснилось, что из-за проведения бюрократических процедур сроки сдвинутся на неопределенной срок. Чиновникам необходимо было организовать экспертизу ущерба и провести аукцион и заключить контракт с компанией-победителем на проведение ремонта.

На сегодняшний день, окна в квартирах пострадавших по-прежнему разбиты.

Однако, как сообщили корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе городской администрации, работы по замене остекления продлятся до 15 августа. На данный момент уже определен подрядчик, который проведет ремонт.

«Компания ООО «Реновация» направлен заказ на изготовление окон на завод. Окна в стадии производства. В настоящее время представителями подрядной организации совместно с сотрудниками управляющей компании «Система» ведется работа с собственниками помещений в части организации допуска в квартиру для выполнения ремонтных работ», — пояснили специалисты пресс-службы.

Также они отметили, что ущерб собственников был оценен в 1,1 млн рублей.