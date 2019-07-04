​В Сургуте 18 выпускников получили 100-бальные результаты ЕГЭ

В этом году 2 125 одиннадцатиклассников сдали единый государственный экзамен. Среди них 18 выпускников набрали максимально возможное количество баллов, большая часть из которых по русскому языку. Также впервые в Сургуте ученик набрал 100 баллов сразу по двум предметам — физика и русский язык. Такой результат показали всего три выпускника в Югре. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила директор департамента образования Сургута Анна Томазова. Было отмечено, что по всем экзаменам

средний тестовый балл, по сравнению с прошлым годом, был сохранен на прежнем уровне, либо превышен. Директор департамента подчеркнула, что в этом году более успешно сдана химия, которая на протяжении долгих лет была одним из самых проблемных предметов для выпускников Сургута.

Также Анна Томазова рассказала, что на данный момент имеется информация о пяти учащихся, которые придут на пересдачу в дополнительный осенний период. «По каждому предмету есть процент учеников, не преодолевших минимальный порог. Это примерно один процент», — пояснила глава департамента. Однако она уточнила, что точная статистика пока неизвестна, поскольку нет информации об итогах тестирования, проводившегося в резервные дни.

За период государственной итоговой аттестации выпускники подали 110 апелляций о несогласии с выставленными баллами. Десять из них были удовлетворены, но незначительно — к результату добавляли один-два балла.

Директор департамента напомнила о том, что сейчас интенсивно идет подготовка к введению третьего обязательного экзамена в 11-х классах — иностранного языка. «После этапа завершения ввода новых образовательных стандартов в старшей школе будет предусмотрена сдача иностранного языка как обязательного предмета. По плану это произойдет в 2021 году».

Кроме того, по итогам учебного года окружной медалью «За особые успехи в обучении» награждено 68 выпускников 11-х классов в Сургуте. Эта медаль вручалась обучающимся, которые помимо идеальной текущей успеваемости показали отличные результаты в итоговом тестировании — не менее 75% по каждому предмету.