В сургутской «Петрушке» завершился театральный сезон

Сургутский театр актера и кукол завершил 28 театральный сезон. Всего за десять месяцев в «Петрушке» прошло 419 спектаклей и игровых программ, которые посетило более 37 тысяч зрителей. Также за год в театре было поставлено шесть новых спектаклей.

Труппа побывала на пяти театральных фестивалях Всероссийских и Международных уровней. Стартовал сезон с IV Международного фестиваля театров кукол «ВЯТКА». Далее актеры отправились на V Международный фестиваль театров кукол «Ассалаумалейкум», где их спектакль получил от жюри особую благодарность.

В октябре театралы приняли участие в VI Фестивале кукольных спектаклей для взрослых «Соломенный жаворонок», где их наградили дипломом за «Лучший спектакль».

Весной Анна Шарова и Катарина Марьянчук посетили I Международный фестиваль бэби-спектаклей театров кукол «МалышОк» в городе Владимире.

Завершение сезона венчалось поездкой в Санкт-Петербург на Международный фестиваль кукольных и синтетических спектаклей «KYKART XXV». Там актеры представили на суд зрителей спектакль «Опыт прочтения пьесы «Король Лир» при дворе царя Гороха».

Кроме того, мастер сцены, актер Анатолий Лупашко получил гран-при и стал «Лучшим Дедом Морозом» на XII Всероссийском съезде Дедов Морозов и Снегурочек.

В начале нового театрального сезона «Петрушка» удивит зрителей шестью премьерами. А в дни осенних школьных каникул пройдет долгожданный V Городской фестиваль «КУКЛАград».