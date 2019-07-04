​Воспитатель детского сада, где был «кабаний стриптиз», пикетирует администрацию Сургута в поддержку заведующей

В четверг, 4 июля, перед зданием сургутской администрации прошел одиночный пикет в поддержку заведующей детского сада «Золотая рыбка» Татьяны Коваленко, где было снято видео стриптиза ростовой куклы кабана. Протестную акцию устроила воспитатель дошкольного учреждения. В разговоре с корреспондентом ИА «СИА-ПРЕСС» она отметила, что увольнение руководителя образовательного учреждения — несправедливое решение, а с помощью пикета она хочет повлиять на ситуацию.

«Я не понимаю, как из-за какой-то мелочи можно уволить человека, который прекрасно исполнял свои задачи. Мы работали вместе четыре года, со дня основания садика. Она строгий, но справедливый управленец», — пояснила корреспонденту издания протестующая.

С воспитателем вышла пообщаться директор департамента образования Сургута Анна Томазова. Глава депобра пояснила нашему изданию, что беседа была недолгой. «Я просто задала вопрос — ознакомлена ли воспитатель с результатами проверки (которую провел департамент в отношении заведующей в связи с инцидентом и обращениями от родителей и сотрудников детского сада— прим.авт.), и знает ли она по какой причине увольняется руководитель образовательной организации. Воспитатель сказала, что не в курсе, — пояснила Томазова корреспонденту СИА-ПРЕСС. — Завтра я пойду коллектив детского сада знакомить с результатами проверки».

Также директор департамента образования отметила, что результаты служебной проверки — не тайна, и в скором времени их официально огласят.

Напомним, 28 мая, в сети появился видео, где в стенах детского сада «Золотая рыбка» ростовая кукла кабана танцевала стриптиз. Ролик вызвал бурную реакцию, после чего родители воспитанников детского сада обращались в департамент образования с просьбой о проведении проверки. Как позже выяснилось, инцидент с танцем произошел три года назад. Так, коллеги хотели поздравить одну из воспитательниц с днем рождения. Отмечалось, что детей в тот момент в здании дошкольного учреждения не было. Сейчас заведующая покинула свой пост.