​В Сургуте будут судить жителя Ханты-Мансийска за сбыт наркотиков в крупном размере

26-летний житель Ханты-Мансийска может быть лишен свободы за попытку сбыть наркотики в Сургуте в крупном размере через интернет.

По версии следствия, мужчина в апреле этого года приехал в Сургут, купил синтетические наркотики (более 111 грамм), чтобы затем продать их жителям города бесконтактным способом через «закладки». Но его задержали полицейские.

Дело направлено в суд, прокурор Сургута обвинение утвердил. Наркоторговцу из Ханты-Мансийска грозит лишение свободы на срок до 20 лет и штраф (до миллиона рублей).