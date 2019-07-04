Самолет Utair десять часов не мог вылететь в Сургут из-за неисправности. Пассажиров отправили с пересадкой

Самолет Utair вечером 3 июля не смог вылететь из Екатеринбурга в Сургут по техническим причинам. Рейс задержали на десять часов. Об этом сообщает портал E1.ru. По словам пассажиров, их попросили получить багаж и предложили либо лететь через Тюмень, либо дождаться резервного самолет, который должен был вылететь в 7 часов утра из Екатеринбурга. Согласно электронному табло на сайте аэропорта Сургута, он приземлился в 9:48 утра.

В сургутском аэропорту корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что мониторингом подобных ситуаций не занимаются и порекомендовали обратиться в авиакомпанию. В пресс-службе Utair на звонки редакции не ответили.