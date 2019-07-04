В Сургуте скоро достроят продолжение улицы Киртбая

Подходят к концу работы по продолжению улицы Киртбая, начатые год назад. Как рассказал журналистам заместитель главного инженера ООО СК «ЮВиС» Антон Суворов, на данный момент закончено 95 процентов всех работ. Застройщик уверяет, что внутренняя часть дороги, предназначенная для нового квартала, будет построена уже к концу месяца:

«Протяженность участка составляет 1000 метров. Уже готовы освещение и ливневая канализация. Сейчас проводится укладка щебеночного основания и, пока позволяет погода, в скором времени начнется укладка проезжей части».

Директор МКУ «Управление Капитального строительства» Владимир Никитин отметил, что проверка участка на Киртбая была проведена успешно и не выявила никаких нарушений: «Идет финальный этап строительства внутренней части дороги, которая будет идти через Новин. В дальнейшем здесь начнется застройка домов и одного учебного учреждения».

Также в этом году начнется ремонт некоторых уже существующих дорог, на которые выделено порядка 600 млн рублей.

Также стало известно, что в этом году начнется ремонт и продолжение некоторых уже существующих дорог, на которые выделено порядка 600 млн рублей. 20 июля мы сможем увидеть старт работ на улице Маяковского: из-за перекладки кабелей Ростелекома и обновления ливневой канализации дорогу перекроют до конца октября.

Благоустройством улицы Маяковского будет заниматься «ЮВиС». А для работ на Геологической все еще открыт конкурс по определению подрядчиков, он продлится до конца июля.