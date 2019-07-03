Администрация Сургута потратит на ремонт теплосетей в этом году почти 400 миллионов рублей. Но этого все равно недостаточно

На подготовку к зиме в Сургуте в этом году потратят 370 миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Константин Карпеткин во время посещения участка теплотрассы на улице Киртбая, где идут ремонтные работы. В эту сумму войдет модернизация магистральных сетей, реконструкция межквартальных сетей и модернизацию оборудования «Городских тепловых сетей» (ГТС). Ремонтная кампания должна закончиться до 1 сентября. Планируется заменить 15 километров тепловых сетей и поставить новое оборудование в котельных. В администрации города отмечают, что прошлой зимой городские теплосети обошлись без аварий и порывов. Несмотря на это, замены требует большое количество участков сетей.

«Каждый год мы стараемся выполнять один и тот же объем работ, но средств у предприятия больше не становится – тариф не сильно обоснован экономически. Привлекаем заемные средства, но на сегодняшний день из 270 километров магистральных сетей 80 являются ветхими», – отметил Константин Карпеткин.

Глава города Вадим Шувалов, приехавший на участок, где ведется ремонт, завил журналистам, что сейчас в администрации прорабатываются разные механизмы, которые позволят городу ускорить процесс модернизации тепловых сетей. Однако на данном этапе говорить об итогах рано.

Работа ведется и как только будут конкретные результаты, мы обо всем расскажем журналистам и общественности, – объяснил глава города.

Напомним, что с начала года в Сургуте активно идут разговоры о возможности передачи городских инженерных сетей в концессию для их модернизации. В частности, такой механизм могут применить для строительства третьего тепловывода от ГРЭС-1.

Почитайте подробнее о том, что такое концессия, как оная работает и кто может ею воспользоваться.