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Молодёжный парламент при Думе Сургутского района обсудил планы на предстоящее полугодие

Запланировано выполнить 14 пунктов

На очередном заседании члены Молодёжного парламента обсудили план работы на предстоящие шесть месяцев. Так, молодые парламентарии (http://www.dumasr.ru/parliament/) продолжат принимать участие в работе постоянных комиссий Думы Сургутского района, заседаниях Думы, приемах депутатами граждан по личным вопросам.

Молодые люди обсудили участие в грантах и конкурсах. Грантовая поддержка позволит решить вопрос с материально-техническим обеспечением мероприятий, проводимых членами Молодёжного парламента. Среди таких мероприятий и продолжение акции «Марафон благоустройства». Кстати, чтобы детальнее выяснить проблемы, волнующие молодёжь, члены парламента проведут социологическое исследование.

«Это позволит систематизировать темы, волнующие молодежь в разных поселениях нашего района», - пояснил председатель Молодёжного парламента при Думе Сургутского района Артур Абзалов.

Планируется также создать Советы молодёжи в тех поселениях, где их пока еще нет. С активом молодёжи района будут проводиться встречи, семинары, круглые столы, посвященные различным злободневным вопросам. Например, парламентарии хотят организовать курсы финансовой грамотности для сельской молодёжи. Вести в социальных сетях рубрику об изменениях в федеральном законодательстве, касающихся, в первую очередь, жителей нашей страны до 35 лет.

Кроме того, в планах Молодёжного парламента и участие в мероприятиях, посвящённых предстоящему 25-летию Думы Сургутского района.


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Сегодня в 16:01, просмотров: 136, комментариев: 0


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