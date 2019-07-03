Молодёжный парламент при Думе Сургутского района обсудил планы на предстоящее полугодие

На очередном заседании члены Молодёжного парламента обсудили план работы на предстоящие шесть месяцев. Так, молодые парламентарии (http://www.dumasr.ru/parliament/) продолжат принимать участие в работе постоянных комиссий Думы Сургутского района, заседаниях Думы, приемах депутатами граждан по личным вопросам.

Молодые люди обсудили участие в грантах и конкурсах. Грантовая поддержка позволит решить вопрос с материально-техническим обеспечением мероприятий, проводимых членами Молодёжного парламента. Среди таких мероприятий и продолжение акции «Марафон благоустройства». Кстати, чтобы детальнее выяснить проблемы, волнующие молодёжь, члены парламента проведут социологическое исследование.

«Это позволит систематизировать темы, волнующие молодежь в разных поселениях нашего района», - пояснил председатель Молодёжного парламента при Думе Сургутского района Артур Абзалов.

Планируется также создать Советы молодёжи в тех поселениях, где их пока еще нет. С активом молодёжи района будут проводиться встречи, семинары, круглые столы, посвященные различным злободневным вопросам. Например, парламентарии хотят организовать курсы финансовой грамотности для сельской молодёжи. Вести в социальных сетях рубрику об изменениях в федеральном законодательстве, касающихся, в первую очередь, жителей нашей страны до 35 лет.

Кроме того, в планах Молодёжного парламента и участие в мероприятиях, посвящённых предстоящему 25-летию Думы Сургутского района.