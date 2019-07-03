4 июля в Сургуте будет очень сильный ветер и гроза

По информации Гидрометеорологического бюро завтра, 4 июля, в Сургуте ожидается плохая погода: дождь, молнии, гром и ветер до 20 метров в секунду.

Управление по делам ГО и ЧС рекомендует сургутянам обходить стороной поврежденные и завалившиеся деревья и рекламные конструкции. Не выходить на долгие прогулки. Желательно вообще остаться дома или хотя бы в подъезде. Ну или или в офисе — кому что под силу.

Еще не рекомендуется ходить рядом с линиями электропередач и оставлять автомобили на уличных парковках.

И, конечно, будьте внимательней и осторожней на дороге.