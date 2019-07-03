В Сургуте инвесторы хотят построить школу на месте скандального гаражного кооператива

В администрацию Сургута обратились два инвестора, которые готовы по концессии построить школу в микрорайоне № 5А. Об этом рассказала начальник управление инвестиций и развития предпринимательства городской администрации Светлана Петрик во время внеочередных депутатских слушаний в думе Сургута.

«Два конкретных предложения от инвесторов мы получили в конце июня. На следующей неделе планируем рассмотреть эти заявки», – сказала Светлана Петрик.

Напомним, что десятилетиями на этом участке располагался гаражный кооператив «Нефтяник-1», который власти города собирались снести еще в 2001 году, когда закончился срок аренды земли. Больше 15 лет администрация Сургута судилась с владельцами гаражей, чтобы снести ставшие незаконными постройки и освободить территорию под школу. Осенью прошлого года эта работа была наконец завершена и власти города начали прорабатывать способы реализации проекта.

На данный момент в Сургуте уже действуют две концессии по строительству школ: второй блок школы № 9 и школа в 34-м микрорайоне.

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