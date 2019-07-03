​Чиновники Сургута перешли на школьное питание

Чиновников Сургута теперь кормит Комбинат школьного питания.

Столовые, находящиеся по адресу Энгельса, 8, и Восход, 4, переданы комбинату. Меню совпадает с школьным на все 100 процентов, поэтому изобилие предлагаемых блюд сократится.

Предложение перевести чиновников на школьные обеды глава города озвучил еще в марте этого года. Нововведение позволит контролировать качество питания в школах и сэкономит семь миллионов бюджетных средств, поскольку все издержки по содержанию столовых, выплате зарплаты и оборудования будет нести предприятие.