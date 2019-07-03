​В Нижневартовске неизвестные пытались похитить нефть

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Югре задержали троих подозреваемых, пытавшихся похитить нефтепродукты.

Злоумышленники осуществили незаконную врезку в напорный нефтепровод, через которую было украдено около 17 кубических метров нефти. Предварительно установлено, что ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Сотрудниками нижневартовской полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мера пресечения в отношении преступников избирается. Сейчас мужчинам грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы от одного до трех лет, либо принудительные работы до пяти лет с ограничением свободы до полутора лет или без такового.

Сейчас специалисты УМВД собирают доказательства нарушения закона и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.