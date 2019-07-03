​В Сургуте больше полугода на улице Профсоюзов висят незаконные рекламные баннеры

В Сургуте в сентябре этого года будут демонтированы рекламные баннеры вдоль улицы Профсоюзов. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в Контрольном управлении администрации города.

О том, что рекламные конструкции размещены там незаконно, чиновники узнали не вчера. Еще в начале декабря прошлого года они провели проверку после обращения на портал «Твой Сургут» сургутянина Сергея Андреева. «Информация о том, что рекламные конструкции на указанном объекте размещены без разрешения, подтвердилась. Собственнику направлено предписание о демонтаже незаконных рекламных конструкций», — отмечают чиновники, сообщая, что на сентябрь ликвидация рекламы на Профсоюзов запланирована, так как «в текущих планах другие объекты».

В случае, если к тому моменту собственник баннеров добровольно не снимет их, это сделают силами Управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности.

Напомним, в Сургуте последний год активно ведется борьба с незаконными рекламными баннерами. С улиц города планируют убрать около 200 конструкций. Демонтаж происходит за счет бюджетных средств, однако после владельцы конструкций возмещают расходы казны. А в конце мая в Сургуте начали действовать новые правила размещения отдельно стоящих рекламных конструкций, для приведения их к единому виду.