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Дума Сургута одобрила строительство школы за 2,5 миллиарда рублей

По документам выходит, что застройщик не получит от проекта никакой прибыли. Как так?

Фото И. Швец
Фото И. Швец

Сургутская дума в среду, 3 июля официально одобрила концессионное соглашение по строительству школы в 34-м микрорайоне города. Стоимость проекта составит 2,5 миллиарда рублей, завершить объект инвестор должен в течение 36 месяцев, после чего сможет еще пять лет его эксплуатировать. Большую часть стоимости проекта заплатит окружной бюджет.

Несмотря на положительное решение, у депутатов возник ряд вопросов к застройщику и администрации.

Так Татьяна Калиниченко сообщила, что концессионер в ходе переговоров существенно снизил стоимость содержания школы, что вызвало у нее опасение в качестве объекта после его передачи муниципалитету. Сомнения у депутата вызвали и перспективы софинансирования проекта банками.

«Судя по тем документам, что мы получили, вы в лучшем случае выйдите в ноль с этим объектом. Как с такими финансовыми показателями вы собираетесь обращаться в банки за дополнительным финансированием?», – поделилась мнением Татьяна Калиниченко.

Однако представитель застройщика, компании «СтройИнвест», сообщил, что к ним уже поступили предложения о софинансировании от банков, в том числе – от Сбербанка.

У депутата Василия Птицына возникли вопросы и к обеспеченности участка земли, на котором построят школу, инженерными сетями. По информации заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства (ДАиГ) Сургута Юрия Валгушкина, необходимая инфраструктура проходит по краю земельного участка.

«Возможность подключения к инженерным сетям есть, но конкретные точки определит сам застройщик вместе с ресурсоснабжающими компаниями», – отметил заместитель руководителя ДАиГ.

Для многих депутатов открытым остался вопрос, как концессионер собирается заработать на проекте. Как говорят источники СИА-ПРЕСС в строительной отрасли, нужно смотреть на цену стройматериалов:

Они, скорее всего, оставят себе разницу между сметной стоимостью материалов и реальной. Например, по документам кубометр цемента может быть по восемь тысяч рублей, а в реальности – три тысячи рублей. Проверка смет в такой ситуации – просто фикция. Так что без прибыли застройщик не останется.


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Сегодня в 12:08, просмотров: 89, комментариев: 1


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 12:40
Итак,к 1 сентября 2020 года новой школы в Сургуте не будет!Будьте готовы ,уважаемые жители города!

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