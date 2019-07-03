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В Сургуте на ликвидацию одной ямы во дворе тратят тысячу рублей. В этом году на такой «точечный» ремонт выделено 15 миллионов

В Сургуте на ямочный ремонт во дворах выделено более 15 млн рублей. На эти средства будут ликвидированы 15,5 тысяч кв. м. выбоин. Об этом журналистам рассказал начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Алексей Кононенко: «Получается, в среднем одна яма обходится в тысячу рублей. Гарантия на работу — один год».

Так, например, сегодня, 3 июля, возле дома на Университетской, 31, на проезде была отремонтирована большая яма. Ее «залатали» струйно-инъекционным способом буквально за полчаса.

При этом, как отметил Кононенко, было бы лучше, если бы использовалось сплошное асфальтирование (на него срок гарантии четыре года), но такой вариант гораздо дороже.

Дыру в проезде на Университетской ликвидировали после поступления обращения от жителей дома на портал «Твой Сургут». Если бы она располагалась на придомовой территории, а не на муниципальной земле, то за работы пришлось бы заплатить самим жильцам, и то после того, как решение о «заплатке» было бы принято на общем собрании собственников.

В среднем же на портал «Твой Сургут» в месяц поступает 10-15 обращений с просьбой заделать ямы во дворах. В настоящий момент выполнено 70 процентов работ от всего объема в 15,5 тысяч кв. м.


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Сегодня в 11:59, просмотров: 120, комментариев: 0


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