​В Сургуте установлен повышенный класс пожарной опасности

В Сургуте сегодня, 3 июля, на территории городских лесов установлен повышенный класс (третий) пожарной опасности. Администрация просит горожан соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах.

Главный специалист пресс-службы МЧС по Югре Гульнара Шарипова рассказала СИА-ПРЕСС, что в целом по округу ситуация с лесными пожарами находится под контролем: «По предварительному прогнозу, имеющемуся у МЧС от территориального центра анализа и прогноза угроз БЖД Центроспас Югория, в июле в центре и на востоке округа (куда входит Сургут) прогнозируется от 80 до 110 очагов возгораний. На северо-западе округа — 60-80 очагов. В Кондинском районе 15-25 очагов. Точно сказать невозможно, так как пожарная обстановка зависит от погодных условий. На 9 часов утра 3 июля в округе действуют три пожара, но не в Сургуте. Сначала года их было 51, на эту же дату в прошлом году — 48». Специалист отметила, что переживать югорчанам не стоит, так как угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

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