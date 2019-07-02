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​Безопасный дом для ребенка. В Сургуте стартовала акция «Безопасность 0+»

Сургут принял участие в межрегиональной акции «Безопасность 0+», в рамках которой молодые семьи с детьми (в возрасте до одного года) получат консультацию о создании наиболее безопасной домашней среды, а также мягкие уголки для мебели и блокираторы для окон.

Акция является частью проекта «Отцовский meet-up: культура и безопасность» и осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Мы прежде всего ориентированы на молодые семьи, которые еще неопытны. Мы пытаемся дать ту модель работы, которую можно будет в принципе достаточно просто масштабировать по регионам», –– заявил заместитель председателя Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ, создатель акции «Безопасность 0+» Александр Чехонин.

Среди основных опасностей для детей организаторы акции выделяют:

  • Ожоги
  • Утопление
  • Инородные тела в дыхательных путях
  • Падение с высоты
  • Отравление лекарственными препараторами и химией

Авторы проекта комплексно проинспектируют жилье молодых семей на предмет угрозы для их ребенка и дадут соответствующие рекомендации.


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02 июля в 20:40, просмотров: 237, комментариев: 0


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