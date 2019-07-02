​Безопасный дом для ребенка. В Сургуте стартовала акция «Безопасность 0+»

Сургут принял участие в межрегиональной акции «Безопасность 0+», в рамках которой молодые семьи с детьми (в возрасте до одного года) получат консультацию о создании наиболее безопасной домашней среды, а также мягкие уголки для мебели и блокираторы для окон.
Акция является частью проекта «Отцовский meet-up: культура и безопасность» и осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.
«Мы прежде всего ориентированы на молодые семьи, которые еще неопытны. Мы пытаемся дать ту модель работы, которую можно будет в принципе достаточно просто масштабировать по регионам», –– заявил заместитель председателя Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ, создатель акции «Безопасность 0+» Александр Чехонин.
Среди основных опасностей для детей организаторы акции выделяют:
- Ожоги
- Утопление
- Инородные тела в дыхательных путях
- Падение с высоты
- Отравление лекарственными препараторами и химией
Авторы проекта комплексно проинспектируют жилье молодых семей на предмет угрозы для их ребенка и дадут соответствующие рекомендации.