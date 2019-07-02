​На известного в Югре строителя завели уголовное дело

Известный югорский строитель из Сургута Андрей Копайгора стал фигурантом уголовного дела. Владельца холдинга «Югорская промышленная корпорация», в числе проектов которого, например, строительство ТЦ «Агора» и базы ОМОНа в Сургуте обвиняют в «Мошенничестве в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение». Об этом корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Факт возбуждения дела по части четыре статьи 159 Уголовного кодекса подтверждаем. Сейчас дело находится в производстве УМВД», — отмечают специалисты надзорного органа. Также в пресс-службе прокуратуры пояснили, что не могут разглашать подробности процесса расследования, в связи с тайной следствия.

Связаться с обвиняемым в мошенничестве бизнесменом на момент публикации корреспонденту СИА-ПРЕСС не удалось.

Официальный комментарий по делу Копайгоры сотрудники окружной полиции обещали предоставить через официальный запрос.

Напомним, ранее портал siapress.ru сообщал, что в ноябре 2018 года инспекция Федеральной налоговой службы по Сургуту подала иск в арбитражный суд, потребовав признать «ЮПК» банкротом. Суды по данному делу до сих пор продолжаются.

Отметим, что строительная компания «Дорожно-эксплуатационное предприятие» входит в холдинг «ЮПК» и является одним из застройщиков ЖК «Любимый», где произошли срывы сроков сдачи домов. Сейчас дольщики жилого комплекса добились вмешательства в ситуацию губернатора Югры Натальи Комаровой, после чего была создана дорожная карта по решению проблем долевого строительства в Сургуте.