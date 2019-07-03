​В центре Сургута жители обнаружили открытые канализационные колодцы

В Сургуте по адресу улица Рабочая, 41, горожанин обнаружил открытые канализационные колодцы. Сообщение об этом появилось в городском паблике «К-Информ». Судя по размещенному видео, колодцы прикрыты только деревянными досками, которые без затруднений можно отодвинуть. Опасная для горожан зона не ограждена. При этом неподалеку расположена детская площадка.

Выяснить, будет ли проблема решена администрацией города, на момент публикации материала не удалось. Корреспондент ИА СИА-ПРЕСС направил соответствующий запрос в пресс-службу сургутской мэрии. По словам сотрудников отдела по взаимодействию со СМИ: «вопрос взят в работу».

Заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Сергей Алексеев порекомендовал горожанам при обнаружении подобных опасных зон обращаться на портал «Твой Сургут». В данном случае решить проблему должен будет собственник данной территории.

«В любом случае (при поступлении обращения на портал — прим.авт.) определят собственника этой территории, который должен либо закрыть люк, либо поставить ограждения. В течение недели он обязан устранить эту проблему», — пояснил Алексеев.

UPD 11:40

После обращения редакции в администрацию Сургута проблема была оперативно решена. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, канализационные люки сейчас закрыты.