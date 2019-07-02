В Сургуте семь дворов отремонтируют за счет городского бюджета и инициативных жильцов

В городе началось благоустройство придомовых территорий по адресу проспект Мира у домов №5 и №7. Информацией о ходе работ, выполняемых в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», поделился заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

В этом году в Сургуте запланирован ремонт семи придомовых территорий. «Ориентировочный бюджет, выделенный на ремонт, составляет около 33 миллионов рублей: примерно от четырех до пяти миллионов на один двор», — заявил Алексеев. Главным условием включения в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» является софинансирование работ по ремонту дворовой территории самими собственниками квартир. Доля участия горожан при этом должна составлять до 20 процентов. Именно заинтересованность жителей в реализации программы позволила привести дворы по проспекту Мира в порядок.

«С каждым годом собственники более активно стали подходить к вопросу асфальтирования придомовых территорий. Люди видят, что это здорово, что это работает. Тем более, сейчас процент софинансирования чуть снизили: если раньше голосовали двадцать процентов [жильцов, — прим. автора], сейчас возможны и десять процентов. И будем говорить, что желающие есть. На сегодняшний день у нас 41 пакет документов – это те территории, которые готовы осваивать при наличии бюджетных средств», — рассказал Сергей Алексеев.

Своим мнением поделилась старшая по дому №7 Алефтина Тупчий: «Тротуары наши провалились, они совершенно стерлись. Двор очень нуждался в ремонте еще с 2015 года. У нас есть активисты, мы с ними писали заявления, обращались не только в нашу управляющую компанию, но и к городским властям. И вот в конце концов нас услышали, — отмечает жительница. — Все пожелания жителей дома были услышаны. Мы просили сделать тротуары, отремонтировать проезжую часть дороги. Еще очень хочется установить клумбы с цветами, которые будут воодушевлять жителей двора. На данный момент нас все устраивает, думаю, что результаты будут положительные».

Работы по благоустройству дворов по проспекту Мира, 5 и 7 планируют завершить к концу июля, предположительный срок оставшейся работы составляет 20 дней.