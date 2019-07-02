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​В Сургуте вынесли приговор наркоторговцу

Сургутский суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Украины, обвиненного в незаконном сбыте наркотических веществ.

Установлено, что подсудимый занимался распространением запрещенных веществ синтетического происхождения путем «тайников-закладок» в феврале 2019 года.
Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а наркотические средства были изъяты из оборота.

Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы, которые наркоторговец проведет в исправительной колонии строгого режима


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Сегодня в 15:40, просмотров: 265, комментариев: 0


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