​В Сургуте вынесли приговор наркоторговцу

Сургутский суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Украины, обвиненного в незаконном сбыте наркотических веществ.

Установлено, что подсудимый занимался распространением запрещенных веществ синтетического происхождения путем «тайников-закладок» в феврале 2019 года.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а наркотические средства были изъяты из оборота.

Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы, которые наркоторговец проведет в исправительной колонии строгого режима