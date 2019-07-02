Сургутский мост через Обь будет частично перекрыт из-за ремонта

Движение по Сургутскому мосту через Обь будет ограничено в дневные часы и полностью перекрыто ночью, с 01:00 до 4:00 в течение недели — с 15 по 21 июля. Об этом на своей странице в «Вконтакте» объявил глава Сургута Вадим Шувалов. По его словам, движение будет ограничено из-за планового ремонта.

«Специалисты будут обследовать и чинить несущие конструкции и при необходимости менять дорожное полотно», – объяснил глава города.

Администрация Сургута просит водителей планировать свои поездки с учетом ограничения по мосту.