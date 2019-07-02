В Сургутском районе застопорился проект знакового для Югры музейно-туристического комплекса

Проект музейно- туристического комплекса на Барсовой горе, строительство которого должно было начаться в 2019 году, заморожен. Об этом рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время пресс-конференции, прошедшей в администрации муниципалитета. По его словам, причиной отмены проекта стали серьезные законодательные ограничения.

«Инвестор не зашел в проект из-за очень больших законодательных ограничений строительства капитальных объектов на территории Барсовой горы. Это охранная зона и вести там работы очень сложно. Инвестор посчитал, что для него проект финансовой выгоды не принесет», – объяснил Андрей Трубецкой.

Впервые о возможности создания на территории Барсовой горы музейно-туристического комплекса заговорили в 2017 году. Тогда же стало известно, что нашелся инвестор, заинтересованный в реализации проекта и готовый вложить в него деньги. В 2018 году появилась информация о том, что строительство комплекса начнется в 2019 году, а администрация района заключила предварительное соглашение с инвестором