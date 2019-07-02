У сургутян появится возможность поучаствовать в экспедиции в Арктике 

Международный слет волонтеров «Дух Заполярья» приглашает всех на учебно-тренировочные сборы, которые будут проходить вблизи горного массива Рай-Из на Ямале.

За неделю участники смогут пройти тренинги психологов, врачей, спортсменов и волонтеров, составленные на базе программ подготовки добровольцев для очистки островов Белый и Вилькицкого. Участники так же совершат восхождение на гору Рай-Из, увидят древнюю метеостанцию и поучаствуют в соревнованиях по спортивному туризму. В конце недели организаторы выберут лучших, именно они смогут пойти в составе уникальных экологических экспедиций в Артике.

«Дух Заполярья» — это возможность полного погружения в среду, где экологические проблемы превращаются из абстрактного понятия в объективно существующую реальность, а участники — из пассивных слушателей в активных сторонников экологического образа жизни», — поделились организаторы.