​Из администрации Сургута уходит главный дорожник

У главы дорожно-транспортного управления администрации Сургута Игоря Газизова сегодня был последний рабочий день. Информацию об этом ИА СИА-ПРЕСС подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Игорь Газизов уходит по собственному желанию — имеет на это право», — пояснили сотрудники городской администрации. Где дальше планирует работать главный дорожник Сургута, и кто займет его должность, на данный момент неизвестно.

Отметим, что Газизов занимал пост начальника дорожно-транспортного управления порядка четырех лет.

--

Смотрите также майское интервью СИА-ПРЕСС с экс-начальником дорожно-транспортного управления ДГХ Игорем Газизовым об особенностях ремонта дорог в Сургуте.