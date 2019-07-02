​В Сургуте у объездной дороги идет стройка, разрешение на которую истекло полтора года назад

У Югорского тракта, через дорогу от Тойота-центра несколько недель назад началась стройка, которая, судя по документам, ведется неправомерно. Это стало известно после ответа администрации Сургута на официальное письмо СИА-ПРЕСС.

Судя по предоставленной информации, в 2017 году некой компании ЗАО «ПАиС компани» было выдано разрешение на строительство на этом участке, включавшее в себя три составляющие:

зона отдыха;

здание охранно-спасательной службы;

здание медицинской службы.

Однако срок действия данного разрешения истек 15 января 2018 года.

«Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство либо о выдаче нового в администрацию города не поступало», — сказано в ответе мэрии за подписью советника главы Сургута Александра Оверчука.

Попытки связаться с представителями ЗАО «ПАиС компани» провалились: официального сайта у компании нет, по телефонам, опубликованным в открытом доступе, никто не отвечает. По адресу, где зарегистрировано предприятие, находится лишь одна строительная фирма — «Новые технологии». Связавшись с ней, мы выяснили, что эта компания всего лишь арендует помещение у «ПАиС компани». Дополнительных сведений получить не удалось.

Редакция повторно связалась с Александром Оверчуком, и он сообщил уточненную информацию: что стройка все-таки законна и проходит «под контролем администрации». Но вот какая компания занимается строительством, все еще непонятно.

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