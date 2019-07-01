По Сургуту разъезжает автобус с рекламой антинаучного фильма о вреде прививок

По улицам ездит рейсовые автобум ПАЗ с рекламой скандального фильма «Vaxxed» («Отвакцинированные»). Эта документальная лента рассказывает о якобы имеющемся заговоре медицинских организаций, с целью сокрыть информацию о связи прививок и детского аутизма. Судя по фотографии, которую прислал в редакцию читатель, рекламу разместили на заднем стекле маршрута № 8. О том, что из себя представляет эта документальная лента, корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал научный журналист, врач-токсиколог Алексей Водовозов.

«С этим фильмом всё очень плохо. Достаточно сказать, что один из «экспертов» в нем – Эндрю Уэйкфилд, британский врач, которого лишили лицензии за фальсификацию исследования о причинно-следственной связи вакцин MMR и аутизма. Такие фильмы обретают популярность по одной причине – «власти скрывают», а тут вот всем рассказывают Правду. Примерно, как в «Чернобыле», хотя последний по сравнению с Vaxxed - образец документальности», – отметил Алексей Водовозов.

Как выяснил СИА-ПРЕСС, это не автобус СПОПАТ – в отделе эксплуатации предприятия нам сказали, что у них нет автобусов марки ПАЗ. Согласно открытым источникам, на данный момент маршрут № 8 обслуживается компанией «Автотриада», где корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что реклама в их автобусах размещается по договору с рекламным агентством. Как этот плакат появился на заднем стекле ПАЗика в «Автотриаде» оперативно объяснить не смогли: автобус находится на рейсе. СИА-ПРЕСС опубликует подробности появления этой рекламы, как только они станут известны.